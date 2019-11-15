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Стенограмма первой беседы Трампа с Зеленским

Комментариев: 1
Стенограмму первого разговора президентов США и Украины, как и обещали, опубликовали 15 ноября.
Опубликован первый разговор Трампа с Зеленским
Опубликован первый разговор Трампа с Зеленским
Офис президента

Белый Дом в пятницу, 15 ноября, обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Текст разговора опубликовал в Twitter журналист Эндрю Дезидерио.

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Разговор двух лидеров состоялся вскоре после того, как Зеленский одержал победу на выборах главы государства, с чем его и поздравляет американский лидер.

Стенограмма размещена в тот момент, когда в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса начались публичные слушания с участием экс-посла США в Киеве Мари Йованович в рамках расследования дела об импичменте американского лидера.

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В общей сложности стенограмма занимает примерно две страницы. В документе, однако, содержится приписка о том, что речь не идет о "дословном стенографическом отчете".

"Текст этого документа содержит записи и восстановление [разговора] по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты [Белого дома] и аппарата Совета национальной безопасности, которые были уполномочены слушать [беседу] и записывать ее", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "на точность записи" может влиять "ряд факторов", включая качество телефонной связи и особенности перевода.

twitter.com/BFMTV

twitter.com/BFMTV

twitter.com/BFMTV

twitter.com

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Теги: Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
bertal    15.11.2019, 17:18
Оценка:  0
bertal
Оху... но, новость Украины) а где перевод? или все читают по английски? Они говорили 3 минуты?))))))) судя по предложениям, больше 3 минут не надо)) Если оба заики , то минут 10))
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