Стенограмма первой беседы Трампа с Зеленским

Белый Дом в пятницу, 15 ноября, обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Текст разговора опубликовал в Twitter журналист Эндрю Дезидерио.

Разговор двух лидеров состоялся вскоре после того, как Зеленский одержал победу на выборах главы государства, с чем его и поздравляет американский лидер.

Стенограмма размещена в тот момент, когда в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса начались публичные слушания с участием экс-посла США в Киеве Мари Йованович в рамках расследования дела об импичменте американского лидера.

В общей сложности стенограмма занимает примерно две страницы. В документе, однако, содержится приписка о том, что речь не идет о "дословном стенографическом отчете".

"Текст этого документа содержит записи и восстановление [разговора] по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты [Белого дома] и аппарата Совета национальной безопасности, которые были уполномочены слушать [беседу] и записывать ее", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "на точность записи" может влиять "ряд факторов", включая качество телефонной связи и особенности перевода.

JUST IN: White House releases transcript of Trump’s first call with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/0vdFYanjsN