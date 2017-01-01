СБУ задержала одного из ключевых лидеров ИГИЛ

СБУ провело совместную операцию с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США.

В Киевской области СБУ совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США задержали одного из ключевых лидеров ИГИЛ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации СБУ, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу “Аль Бара Шишани“ занимал должность амира джамаата “Ахадун Ахат“ в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как “Абу Умар аш-Шишани“. В 2016 году, после ликвидации последнего, “Аль Бара Шишани“ выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

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Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны. По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ.

Правоохранители задержали преступника в Киевской области вблизи частного дома, где он проживал.

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Ранее сообщалось о том, что в "ДНР" осудили местного жителя на 14 лет за сотрудничество с СБУ.