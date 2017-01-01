У Зеленского подтвердили дату нормандского саммита

Дата была согласована в ходе телефонного разговора президентов Украины и Франции.

Читай также: В Минске сняты все препятствия для встречи нормандской четверки

Пресс-служба Президента Украины официально подтвердила, что встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоится 9 декабря в Париже. Соответствующее сообщение размещено на официальной Фейсбук-странице Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора – позже, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация о том, что следующий саммит нормандской четверки назначен на понедельник 9 декабря. Пресс-служба французского президента сообщила, что встреча пройдет в Париже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.