Мужа нардепа Анны Скороход посадили под домашний арест

Он должен находиться по месту регистрации в ночное время и носить электронный браслет.

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Шевченковский районный суд Киева применил домашний арест в ночное время в качестве меры пресечения к мужу народного депутата от “Слуги народа“ Анны Скороход Алексею Алякину, который находится в международном розыске. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии “УП“.

Суд применил домашний арест в отношении задержанного в ночное время: с 21.00 до 7.00 он должен находиться по месту жительства (в Киевской области - ред.) Также суд обязал его носить электронный браслет, - сообщили в прокуратуре.

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Отмечается, что согласно с возложенными на него обязанностям, Алякин должен являться по первому вызову следователя или прокурора. Поскольку столичная прокуратура ходатайствовала об экстрадиционном аресте (содержание под стражей), - она ​​будет оспаривать вышеуказанное решение суда.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли.

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