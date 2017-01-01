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В Украину на следующей недели приедет премьер-министр Чехии

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Чешский премьер-министр приедет вместе с вице-премьером, а также с миссией из 85 предпринимателей. Делегация два дня проведет в Киеве.
Премьер Чехии посетит Украину на следующей неделе
Премьер Чехии посетит Украину на следующей неделе
Практика власти

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вместе с вице-премьер-министром и министром промышленности и торговли Карелом Гавличеком и миссией из 85 предпринимателей посетит Киев во время двухдневной поездки - в понедельник и вторник на следующей неделе. Об этом сообщает местное издание Ceske Noviny в пятницу, 15 ноября.

"Частью поездки является встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также подготовка к встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Основной целью официального визита является выражение поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также сближение Украины и Европейского Союза", - пишет издание.

Помимо политических встреч с Зеленским, Гончаруком и Дмитрием Разумковым, Бабиш и Гавличек примут участие в чешско-украинском бизнес-форуме. Деловую миссию возглавляет президент Торгово-промышленной палаты Чехии Владимир Длоуги.

"Украина является 20-м крупнейшим внешнеторговым партнером Чешской Республики. По данным Торговой палаты, она предлагает широкие возможности для чешских предпринимателей в сфере гражданской авиации, транспортной отрасли и инфраструктуры, энергетики, водного хозяйства, оборонной промышленности и машиностроения", - отмечает издание со ссылкой на материалы правительства.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что президент Чехии Милош Земан по случаю 101 годовщины создания Чехословакии пригласил на торжественные мероприятия в Праге представителей лояльной к президенту РФ крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" (Крымское единство), и якобы признал Крым частью России. В связи с этим посольство Украины в Чехии выразило решительный протест.

Позже пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Земан не признавал Крым частью России. Он придерживается своей прежней позиции, что Россия незаконно обозначила полуостров своей территорией.

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Теги: Чехия, премьер-министр, визит, Украина-Чехия
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Источник: korrespondent.net

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