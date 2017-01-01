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Россия вернет захваченные корабли до саммита в нормандском формате

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Передача планируется в открытом море.
Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск", захваченный под Керчью
Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск", захваченный под Керчью
wikipedia.org

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Российская Федерация вернет Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который назначен на 9 декабря. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на свои неофициальные источники.

Как сообщается, стороны уже обсуждают дату и место передачи захваченных украинских военных кораблей “Бердянск“, “Никополь“ и “Яны Капу“. Переговоры между Киевом и Москвой находятся на финальном этапе.

Отмечается, что передача захваченных кораблей состоится в море. Судна со штатным вооружением, но без боеприпасов будут отбуксированы российскими буксирами в оговоренную сторонами точку, где их встретят буксиры Украины.

Напомним, ранее появилась информация о том, что следующий саммит нормандской четверки пройдет в Париже 9 декабря. Позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе президента Украины.

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Теги: атака в Керчи, корабли, Россия, нормандский формат
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