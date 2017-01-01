Политический эксперт рассказал, зачем Кличко перешел в оппозицию к Зеленскому

Вероятно, это попытка выйти на всеукраинский политический уровень.

Мэр Киева Виталий Кличко своим обращением об отмене создания рынка земли и вызовом “на ковер” премьер-министра Гончарука перешел в открытую оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Кирилл Молчанов.

“Вчера на заседании Киевсовета мэр Виталий Кличко выступил против рынка земли и вызвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука для того, чтобы тот отчитался за нехватку денег в столице. Вызвав Гончарука в Киевсовет и призвав президента запретить рынок земли, Кличко показал, что он в оппозиции к президенту и новой команде”, - считает политолог.

По его словам, прямая оппозиция к Зеленскому - грамотный ход со стороны Кличко, который поможет ему укрепится в национальной политической повестке и заявить о себе как об общенациональном политике.

“Сейчас основная претензия Кличко к Гончаруку - принятый накануне бюджет на 20-й год. По его словам, “Киеву не оставили средств для развития”. То есть, до этого Киев 5 лет активно развивался, а сейчас перестал? Также столичный градоначальник выступил против введения рынка земли и Киевсовет обратился к президенту и парламенту с требованием запретить продажу земли. Не взирая на использование своих союзников из ВО Свобода в качестве “торпеды”, этим шагом Кличко выходит в национальную повестку”, - отметил эксперт.

Он также считает, что за последнее время Кличко заметно укрепил свои позиции, переформатировал команду и смог заключить временный мирный договор с офисом президента. Молчанов подчеркнул, что об этом неоднократно заявлял сам советник мэра Максим Бахматов.

“Подтверждает эту нардеп от Слуги народа, кум Андрея Ермака, Николай Тищенко, который записывает публичные видеообращения с призывом наладить кооперацию новой власти с Кличко. Невзирая на то, что еще два месяца назад Кличко “почти” сняли с должности главы КГГА и активно вели разговоры о досрочных мэрских выборах, сейчас он уже может позволить себе “играть мускулами” перед ОП и повышать ставки. Это уже является имиджевой победой для Кличко над новой властью и доказывает определенную несостоятельность последней”, - подытожил Кирилл Молчанов.

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