Под Киевом задержали одного из бывших лидеров ИГИЛ: подробности

Задержание проводила СБУ совместно с ЦРУ. Теперь террориста должны экстрадировать в Грузию, откуда он родом.

В Киеве задержали одного из экс-лидеров Исламского государства СБУ

СБУ задержала под Киевом террориста Цезаря Тохосашвили, воевавшего за террористическую организацию Исламское государство под именем Аль-Бара Шишани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 15 ноября.

Тохосашвили задержали СБУ совместно с МВД Грузии и Центральным разведуправлением США. Сейчас мужчина в изоляторе временного содержания.

Как сообщили в СБУ, Тохосашвили проживал на территории Украины с 2018 года по поддельным документам и общался в кругу сторонников так называемого Исламского государства, которые также живут на территории Украины.

В Сирии Тохосашвили был известен как Аль-Бара Шишани, с 2013 года он был заместителем военного командира ИГИЛ. С 2012 года он воевал в районе Латакии, недалеко от границы с Турцией, в составе различных группировок, в которых находились выходцы из Грузии и Северного Кавказа, в частности, Ахадун Ахат.

Об Аль-Баре Шишани известно, что он считался одним из "палачей" Исламского государства, говорят в СБУ. До сих пор считалось, что грузинский чеченец погиб в августе 2017 года в результате авиаудара, когда пытался вывезти из сирийского Ракки жену и детей. Как стало известно теперь, он уехал в Турцию и оттуда - в Украину.

По сообщению СБУ, в Украине Тохосашвили координировал деятельность подразделения Исламского государства, занимающегося спецоперациями и слежкой.

Ранее Тохосашвили власти Грузии объявили в международный розыск, а сейчас идут переговоры Грузии с Украиной о его экстрадиции на родину.

Рабыня аль-Багдади рассказала о жизни в его доме

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet