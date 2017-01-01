В ОП сообщили подробности разговора с Макроном
Лидеры Украины и Франции в ходе телефонного разговора в пятницу, 15 ноября, скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.
Владимир Зеленский проинформировал французского президента об актуальной ситуацию с безопасностью в Донбассе.
Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.
Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину.
Ранее сообщалось, что президенты Украины и Франции обсудили дату встречи лидеров стран нормандского формата.
Перед этим дату нормандской встречи сообщили СМИ со ссылкой на администрацию Макрона. По их данным, саммит состоится в Париже.
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