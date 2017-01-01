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Отопление до сих пор не включили по всей Украине

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К отоплению на 100% подключены только десять областей - Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.
В Украине на данный момент отапливаются 97,1% жилых домов и 98,9% объектов социальной сферы
В Украине на данный момент отапливаются 97,1% жилых домов и 98,9% объектов социальной сферы
pixabay.com

В Украине по состоянию на 15 ноября 2019 года отапливаются 97,1% объектов жилищного и 98,9% объектов социального фонда. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона в пятницу, 15 ноября.

Как сообщается, на 100% подключены к отоплению 10 областей – Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Отмечается, что объекты социальной сферы на 100% отапливаются в Николаевской, Сумской, Херсонской областях и г. Киев.

Жилые дома подключены к отоплению на 100% в Луганской области, и на 99,9% - в Запорожской и Полтавской областях.

 
 

Напомним, что ранее городской голова Нового Роздола во Львовской области и его заместитель подали в отставку из-за критической ситуации с началом отопительного сезона.

Позже стало известно, что Львовская ОГА объявила чрезвычайную техногенную ситуацию в связи со срывом отопительного сезона в Новом Роздоле.

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Теги: отопление, Тепло
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Источник: korrespondent.net

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