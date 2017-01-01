Взрывы в Балаклее: число раненых увеличилось

Количество раненых в ходе утилизации остатков боеприпасов выросло до пяти. Еще двое погибли.

Возросло количество раненых военнослужащих ВС Украины в результате взрывов в Балаклее. Об этом вечером в пятницу, 15 ноября, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения: двое военнослужащих-саперов погибли; пятеро военнослужащих-саперов ВС Украины получили ранения: один - в тяжелом состоянии; один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести ", - говорится в сообщении.

Также, раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь.

Отмечается, что на место чрезвычайного происшествия отправилась оперативная группа Генерального штаба во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком.

Напомним, сегодня местные СМИ сообщили, что взрывы в Балаклее начались во время перевозки снарядов, якобы был ранен один сапер. Позже в Генштабе сообщили, что двое военных погибли и четверо получили ранения в ходе утилизации остатков боеприпасов. Отмечалось, что трое из них находятся в тяжелом состоянии. Власти призвали местных жителей к спокойствию.

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