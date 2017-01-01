Имущество завода Маяк арестовано, продажа заблокирована

Такое решение принял суд по ходатайству прокуратуры. Арест наложен для недопущения продажи имущества Маяка на торгах ГП СЕТАМ по заниженной начальной стоимости.

В Киеве Голосеевский райсуд по ходатайству местной прокуатуры наложил арест на государственный имущественный комплекс завода Маяк. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в пятницу, 15 ноября.

Отмечается, что арест на имущественный комплекс общей площадью около 20 тысяч квадратных метров наложили для недопущения его продажи на торгах ГП СЕТАМ по заниженной начальной стоимости.

"В ходе расследования производства по факту организации мошеннической схемы по продаже имущества ОАО Завод Маяк установлено, что бывший чиновник предприятия за вознаграждение обещал представителю коммерческой структуры содействие в приобретении указанного комплекса через электронную систему торгов ГП СЕТАМ за около 60 млн гривен, что по его словам, в два раза меньше, чем реальная стоимость объекта. Мошенническую схему разоблачили, а его организатора задержали", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, во время досудебного расследования выяснилось, что Государственная исполнительная служба выставила имущественный комплекс на торги с начальной стоимостью 62 млн грн.

"С целью проверки законности такого отчуждения, а также проверки данных о возможном искусственном занижении стоимости этого объекта, прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте имущественного комплекса, которое судом удовлетворено", - отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, на директора завода Маяк завели дело за безосновательную невыплату зарплат сотрудникам на сумму более чем 11 млн гривен.

Также стало известно, что чиновники завода Маяк растратили 3 млн гривен, предусмотренных на демонтаж вентиляционной системы на предприятии.

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