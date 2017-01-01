Уровень безработицы среди украинцев снижается

Согласно отчету Госстата, на одну вакансию все еще претендуют три человека. При этом общее количество безработных снизилось.

По состоянию на 1 ноября 2019 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 259,3 тысячи безработных. Об этом сказано в отчете Госстата, опубликованном в пятницу, 15 ноября.

Количество вакансий в октябре составило 102,8 тыс. (3 человека претендуют на 1 вакансию).

По состоянию на 1 октября 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 268,2 тыс. безработных.

Напомним, что ранее в Украине снизился уровень безработицы. Уровень безработицы во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился и составил 7,8%.

Также сообщалось, что неофициальное трудоустройство в Украине на минимуме за 10 лет. За последний период значительно возросло число тех, кто устроился на работу официально и теперь будет платить налог.

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