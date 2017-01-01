IFC и Укргазбанк утвердили кредитное соглашение на €30 млн

Кредит от Международной финкорпорации предоставляется на пять лет, а погасить его можно будет за счет передачи акций Укргазбанка.

IFC утвердила кредитное соглашение с Укргазбанком на 30 миллионов евро Пресс-служба АО Укргазбанк

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, и Укргазбанк утвердили кредитное соглашение, которое позволит IFC получить долю акций банка. Соответствующее решение IFC приняла 11 ноября, сообщила пресс-служба корпорации в пятницу, 15 ноября.

В рамках соглашения IFC предоставит Укргазбанка кредит на 30 миллионов евро сроком на 5 лет. Погасить кредит можно будет за счет передачи акций Укргазбанка. Общая доля акций, которую может получить Всемирный банк, составит 20%.

Ранее двум бывшим топ-чиновникам Укргазбанка и руководителю коммерческой структуры сообщили о подозрении в выведении и присвоении 39 миллионов гривен.

Напомним, в апреле 2018 года суд избрал экс-замглавы правления Укргазбанка, которого подозревают в хищении 100 миллионов гривен, меру пресечения в виде содержания под стражей.

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