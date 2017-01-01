Поезд сбил 18-летнюю девушку: она не заметила его из-за наушников

Девушка переходила железнодорожный переезд под Киевом поздно вечером. Она была в наушниках и не заметила приближающийся поезд. Девушка погибла на месте.

Под Киевом в селе Тарасовка поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в пятницу, 15 ноября.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая, жительница села Тарасовка, поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках и не услышав приближения поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее на Киевщине поезд протаранил легковушку. Женщина-водитель госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма.

Также сообщалось, что под Киевом загорелся поезд с пассажирами. После тушения локомотива 15 вагонов отбуксировали резервным локомотивом на станцию Билычи. Одного пострадавшего госпитализировали.

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