Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин назначил представителя в Верховной Раде

Комментариев: 0
Представителем Кабинета министров в Верховной Раде стала народная депутат Елена Шуляк, которая является замом главы Комитета Рады по вопросам организации государственной власти.
Кабмин назначил представителя в Верховной раде
Кабмин назначил представителя в Верховной раде
my.ua

Кабинет министров Украины назначил представительницей правительства в Верховной Раде народного депутата Елену Шуляк. Об этом сообщает Правительственный портал в пятницу, 15 ноября.

Елена Шуляк является заместителем главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Сотрудничество парламента и правительства является критически важным условием для эффективных и качественных изменений в стране. Наша задача - объяснять важность и положительные последствия предлагаемых нами изменений, чтобы народные депутаты, имея всю необходимую информацию, могли донести до своих избирателей и поддержать инициативы Кабинета министров во время голосования на пленарных заседаниях. Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективной и иметь конкретные результаты", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, что ранее представитель Кабмина в Раде сложила полномочия. Ирина Верещук решила оставить должность, поскольку не сработалась с премьером Гончаруком.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил нардепа Андрея Геруса с должности своего представителя в Кабмине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Рада, Верховная Рада, Кабинет Министров, Кабмин Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь