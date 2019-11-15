СМИ нашли неточности в новой стенограмме Трампа

В опубликованной реконструкции первого разговора Трампа с Зеленским не нашли информации, о которой сообщил Белый дом.

Стенограмма первого разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не совпадает по содержанию с сообщением пресс-службы Белого дома об этом же разговоре. Об этом пишет Европейская правда.

В сообщении пресс-службы Белого дома от 22 апреля говорится, что Трамп обсуждал с Зеленским реформы, борьбу с коррупцией и территориальную целостность Украины.

Однако в распространенной накануне Белым домом реконструкции разговора нет никаких упоминаний об этом.

Документ носит название "меморандум" (информационно-справочный документ), однако фактически текст является не расшифровкой аудиозаписи, а реконструкцией на основе записей и воспоминаний госслужащих, присутствовавших во время разговора. Поэтому можно предположить, что какие-то эпизоды беседы могли быть упущены в "меморандуме".

Пресс-служба Зеленского не сообщала об этом разговоре. Он состоялся в день второго тура выборов 21 апреля, а первое сообщение на сайте президента датируется 20 мая, это сообщение об инаугурации Зеленского.

Напомним, предыдущая стенограмма разговора Трампа и Зеленского была опубликована 25 сентября. После этого в США инициировали процедуру импичмента Трампа.

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