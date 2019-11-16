Зеленский утвердил штрафы за перевозку детей без автокресел

Первый штраф за нарушение правил перевозки детей будет составлять 510 гривен, второй - 850 гривен.

В Украине обязали перевозить детей в автокреслах 130.com.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы за перевозку детей без автокресел, сообщила пресс-служба главы государства.

"Закон дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Согласно закону, на органы Нацполиции возлагается обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

"Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, которые перевозят детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский подписал закон об анбандлинге Нафтогаза - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

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