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Руководить Укравтодором будет "слуга народа"

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины возглавил нардеп от Слуги народа Кубраков.
Назначен новый глава Укравтодора
Назначен новый глава Укравтодора
kmu.gov.ua

Правительство Украины назначило главой Укравтодора нардепа от Слуги народа Александра Кубракова. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

"Первоочередной задачей Укравтодора Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК Автомобильные дороги Украины. Будущий председатель Укравтодора также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год", - рассказали в Кабмине.

Александру Кубракову 37 лет. Он родился в Первомайске Днепропетровской области.

Работал советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам IT и технологий. Занимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, также писал стратегию развития транспорта Киева по заказу Всемирного банка.

Участвовал в запуске услуги проводного интернета от Киевстара. В офисе эффективного регулирования BRDO отмечал за IT-сектор.

Специализируется на теме "государство в смартфоне" и внедрения 4G. 

Напомним, экс-глава Укравтодора поляк Славомир Новак подал заявление об отставке 24 сентября.

2 октября Кабинет министров назначил Олега Федоренко временно исполняющим обязанности главы Укравтодора.

 

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Теги: Кабмин Украины, Укравтодор, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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