Руководить Укравтодором будет "слуга народа"
Правительство Украины назначило главой Укравтодора нардепа от Слуги народа Александра Кубракова. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Первоочередной задачей Укравтодора Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК Автомобильные дороги Украины. Будущий председатель Укравтодора также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год", - рассказали в Кабмине.
Александру Кубракову 37 лет. Он родился в Первомайске Днепропетровской области.
Работал советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам IT и технологий. Занимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, также писал стратегию развития транспорта Киева по заказу Всемирного банка.
Участвовал в запуске услуги проводного интернета от Киевстара. В офисе эффективного регулирования BRDO отмечал за IT-сектор.
Специализируется на теме "государство в смартфоне" и внедрения 4G.
Напомним, экс-глава Укравтодора поляк Славомир Новак подал заявление об отставке 24 сентября.
2 октября Кабинет министров назначил Олега Федоренко временно исполняющим обязанности главы Укравтодора.
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