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Итоги 15 ноября: Дата нормандской встречи и скандал в "Слуге народа"

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Исключенные из СН депутаты Скороход и Поляков
Исключенные из СН депутаты Скороход и Поляков
фотоколлаж

Наконец, стала известная дата встречи лидеров “нормандской четверки“; из фракции “Слуга народа“ со скандалом исключили сразу двух народных депутатов: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

После длительных переговоров и долгой подготовки участники “нормандской четверки“, наконец, согласовали дату и место проведения встречи в нормандском формате. Как сообщила пресс-служба президента Франции, саммит проведут 9 декабря в Париже.

Позднее дату встречи подтвердили в Офисе президента Украины, но без уточнения локации.

 

Из парламентской фракции “Слуга народа“ исключили сразу двух депутатов. Свое место во фракции пропрезидентского монобольшинства лишились Антон Поляков и Анна Скороход.

Руководство фракции объяснило их исключение нарушением депутатской этики, в частности голосованием вразрез с позицией фракции. Сами депутаты заявили о политических преследованиях за их политическую позицию по отдельным вопросам.

 

В пятнице днем, примерно в 14:30, прогремело несколько взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области. Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших и четырех раненных военнослужащих в результате взрывов.

Сообщается, что взрывы прогремели во время плановых работ по утилизации боеприпасов. ГБР возбудило уголовное дело.

 

В СМИ распространилась информация о том, что Россия планирует вернуть Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который назначен на 9 декабря.

Передача захваченных кораблей состоится в открытом море.

 

В Киевской области СБУ совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США задержала одного из ключевых лидеров ИГИЛ – Аль Бара Шишани.

Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. Здесь ему удалось легализоваться, но он продолжил координировать работу ИГИЛ.

 

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Теги: итоги дня
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