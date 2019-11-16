На Донбассе 13 обстрелов, ранен военный

Позиции военных обстреливали из запрещенных минскими договоренностями крупнокалиберных минометов.

С начала суток обстрелов не зафиксировано facebook.com/GeneralStaff.ua

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За минувшие сутки российско-террористические войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ боевики осуществили 6 обстрелов у Черненко - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды у Зайцево - из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов, вблизи Лебединского и Березовой - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ зафиксировано 7 вражеских обстрелов. В частности, дважды неподалеку Майорска - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Луганского – из станковых противотанковых гранатометов, два раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Хутора Свободного – из станковых противотанковых гранатометов.

В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток наемники РФ не проявляли огневой активности. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, вчера сепаратисты применили на Донбассе пушки БМП. За сутки противник провел 15 обстрелов. В результате один украинский военный получил несовместимые с жизнью ранения.

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