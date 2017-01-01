Кабмин перевел ряд процедур в цифровой формат

Отныне утраченные или похищенные водительские права можно восстановить с помощью он-лайн процедуры.

Кабинет министров на заседании в пятницу, 15 ноября, реализовал ряд мер для "оцифровки" бюрократических процедур и обращения документации, сообщает правительственный портал.

"Онлайн можно будет также восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя с помощью он-лайн процедуры. Уже вскоре их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг. Новые правила пока касаются удостоверений нового образца, выданные после 1 января 2013 года", - говорится в сообщении.

В частности, Кабмин одобрил законопроект, который упростит получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан. По нему можно будет обращаться без справки о доходах. Получение этой справки занимает много времени и потребует от людей больших усилий. Проект закона вскоре передадут в Верховную Раду.

Отмечается, что компенсацию почтовых расходов в судебных делах для малообеспеченных ввел своим решением Кабмин.

"Оно позволяет адвокатам возмещение почтовых расходов в делах, где они оказывают бесплатную юридическую помощь малообеспеченным и социально незащищенным группам населения. В частности, государство будет возмещать расходы на отправку заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане. Это улучшит качество оказания помощи людям, которые не могут ее оплатить", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин намерен в течение двух - трех лет перевести 50 наиболее востребованных услуг государства в онлайн-режим.

При этом команда президента Владимира Зеленского планирует до 2024 года перевести 90% всех государственных услуг в онлайн-режим.

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