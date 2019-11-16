В "ЛНР" заявили о прекращении подачи воды Украиной
Водоснабжение прекращено в девять населенных пунктов из-за аварии на Петровском магистральном водоводе.
Из-за аварии в Луганской области прекращена подача воды в девять населенных пунктов. Об этом заявили в самопровозглашенной "ЛНР" в субботу, 16 ноября, пишет РИА Новости.
"Пятнадцатого ноября в связи с порывом на Петровском магистральном водоводе прекращена подача воды по этому водоводу до устранения аварии", - сообщают сепаратисты.
Уточняется, что из-за аварийной ситуации полностью прекращена подача воды в населенные пункты Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка.
"Подача воды будет осуществляться из источников города Луганска. При необходимости, по заявкам поссоветов, будет осуществляться подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении.
Напомним, аналогичная ситуация произошла в сентябре. Тогда из-за аварии без воды остались десять сел.
Ранее водоснабжение пяти населенных пунктов Донбасса приостанавливалось из-за ремонта на Горловской фильтровальной станции.
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