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В "ЛНР" заявили о прекращении подачи воды Украиной

Комментариев: 3
Водоснабжение прекращено в девять населенных пунктов из-за аварии на Петровском магистральном водоводе.
Воду намерены подавать из Луганска
Воду намерены подавать из Луганска
Луганськвода

Из-за аварии в Луганской области прекращена подача воды в девять населенных пунктов. Об этом заявили в самопровозглашенной "ЛНР" в субботу, 16 ноября, пишет РИА Новости.

"Пятнадцатого ноября в связи с порывом на Петровском магистральном водоводе прекращена подача воды по этому водоводу до устранения аварии", - сообщают сепаратисты.
 
Уточняется, что из-за аварийной ситуации полностью прекращена подача воды в населенные пункты Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка.
 
"Подача воды будет осуществляться из источников города Луганска. При необходимости, по заявкам поссоветов, будет осуществляться подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении.
 
Напомним, аналогичная ситуация произошла в сентябре. Тогда из-за аварии без воды остались десять сел.
 
Ранее водоснабжение пяти населенных пунктов Донбасса приостанавливалось из-за ремонта на Горловской фильтровальной станции.
 

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Теги: вода, авария, водопровод, водоснабжение, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    16.11.2019, 11:51
Оценка:  0
Антибес
Можно не сомневаться:подобные действия поспособствуют населению ЛДНР вернуться в состав нашей охреНэньки.Аааааа,люди ведь тамошние нашим властям не нужны,только земля нужна.Но земля принадлежит людям которые там живут.Упс!)))))
Кайдаш    16.11.2019, 11:18
Оценка:  -2
Кайдаш
Если в кране нет воды, её выпили... Ну, вы поняли )))
Мыкола    16.11.2019, 11:15
Оценка:  0
Мыкола
Зеленая сволота оказалась ничем не лучше порошенковской .Даже хуже : более хитрожопее !
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