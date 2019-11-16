В "ЛНР" заявили о прекращении подачи воды Украиной

Водоснабжение прекращено в девять населенных пунктов из-за аварии на Петровском магистральном водоводе.

Из-за аварии в Луганской области прекращена подача воды в девять населенных пунктов. Об этом заявили в самопровозглашенной "ЛНР" в субботу, 16 ноября, пишет РИА Новости.

"Пятнадцатого ноября в связи с порывом на Петровском магистральном водоводе прекращена подача воды по этому водоводу до устранения аварии", - сообщают сепаратисты.

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