На Черниговщине из могилы выкопали гроб со священником

Жена покойного подозревает в преступлении монахов местного монастыря.

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В селе Мощанка Черниговской области при странных обстоятельствах из могилы пропал гроб с телом священника местной церкви. Неизвестные раскопали место его захоронения возле храма и перенесли могилу на кладбище. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Отец Владимир умер в августе на собственном огороде. Ему был 51 год, но у мужчины диагностировали заболевание сердца. Похоронить священника решили возле церкви.

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Примечательно, что новый настоятель храма отказался отправить 40 дней по покойному. Вскоре из могилы пропал гроб с телом – его среди ночи выкопали и переместили в заросли возле кладбища, тщательно спрятав.

Вдова священника Юлия Зинькова и местные жители предположили, что к акту вандализма причастны монахи монастыря, который строили прямо под стенами церкви без разрешения. У погибшего якобы был конфликт с лицами, захватившими землю.

По словам Зиньковой, гроб исчез после ее последнего визита на могилу мужа.

Они кричали словами оскорбительными, чтобы я его отсюда забрала. Я так поняла: они решили, что это их земля там. Может, он там сам хочет быть первым похороненным, – высказалась она о херувиме монастыря Михаиле Дегтяре.

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Монахи от комментариев отказались, однако заверили местное население, что к перезахоронению не имеют отношения.

Прокомментировали вопиющий случай также в Черниговской епархии.

Для этого есть полиция, правоохранительные органы, которые должны решить вопрос, найти тех людей, сделавших это. Они должны понести не только церковное наказание, но и государственное из Уголовного кодекса, – заявил секретарь Черниговской епархии Украинской православной церкви МП отец Игорь.

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Отца Владимира после того, как нашли спрятанный гроб, люди перезахоронили на кладбище. На могилу вернули крест, который нашли в монастыре.

Напомним, возле Ровно нашли могилу воинов УПА, которую в 80-х годах закатали в асфальт. Из братской могилы в селе Иванчи изъяли останки 14 бойцов.

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