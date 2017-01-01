Схрон с гранатометами, боеприпасами и взрывчаткой нашли в подвале одного из домов в Чермалыке.

В Чермалыке Донецкой области военные обнаружили схрон с боеприпасами и гранатометами. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в субботу, 16 ноября.

Схрон в подвале одного из домов нашли нацгвардейцы из состава ООС совместно с сотрудниками СБУ.

Военные изъяли из схрона три гранатомета РПГ-22, почти 200 патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы.

"По данному факту Волновахским отделом полиции внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, а именно - покушение на преступление и террористический акт, что создает опасность для жизни и здоровья человека", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе обнаружили схрон с гранатометами

Ранее СБУ обнаружила схроны с оружием во Львовской и Херсонской областях. Тайники были обнаружены в городе Борислав и в лесополосе вблизи Новой Каховки.

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