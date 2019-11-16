Из-за роста импорта электроэнергии из РФ отечественные энергокомпании получают убытки, - Плачков

Это угрожает независимости отечественной энергосистемы.

Импорт электроэнергии из РФ, который стал возможен из-за “поправки Геруса“ может заместить треть тока, который производится в Украине, что грозит национальной безопасности государства и нанесет значительный ущерб украинскому энергокомпаниям. Об этом написал Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке для «Украинской правды».

«Принятое решение относительно импорта электроэнергии из России может стать для Украины очень болезненным, поскольку приведет к большим экономическим и политическим потерям. Одним из последствий будет зависимость от российского импорта, а следовательно, - и политическая зависимость от РФ, а это угроза национальной безопасности», - написал Плачков.

Он отметил, что Россия способна заместить треть всей электроэнергии, производимой в Украине, что нанесет удар отечественным энергокомпаниям, мощности которых уже начали ограничивать.

«Номинальная мощность линий электропередач “Украина - Беларусь“ и “Украина - РФ“ составляет 3800 МВт. При использовании пересечения на 100% годовой объем поставки электроэнергии составит 34 164 млн кВт-ч. “Интер РАО“ может заменить треть всей электроэнергии, потребляемой в Украине, и она это сделает. Электроэнергия, как и газ, в России дешевле, чем в Украине. РФ имеет собственное ядерное топливо, большие объемы газа и угля для ее производства», - отметил Плачков.

Он обратил внимание, что в ночь с 4 на 5 ноября в энергосистеме Украины уже произошло экстремальное событие, спровоцированное ростом импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Импорт достиг рекорда - 1216 МВт. Разница между торговым и физическим графиками генерации составляла около 1620 МВт. И для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме диспетчер НЭК “Укрэнерго“ ограничил украинские генерирующие мощности, в результате чего компании получили убытки.

«Есть такие разрушительные последствия не менее непродуманного решения об открытии импорта электроэнергии.

1. ТЭС и ВИЭ были разгружены: “Центрэнерго“ - на 24 млн кВт-ч, ТЭС ДТЭК - 35 млн кВт-ч, ВИЭ – 0,7 млн кВт-час. Результат - потери миллионов гривен.

2. Государственный “Энергоатом“ через продажу 70% производимой в сутки электроэнергии на балансирующем рынке также потерял немалые средства.

3. За счет госпредприятия “Гарантированный покупатель“ будет уплачена большая сумма “зеленым“ производителям, хотя энергосистема не использовала произведенную ими электроэнергию - она ​​не требовалась из-за бешенного роста импорта.

4. Государственную гидроэнергетику тоже определенное время ограничивают для содействия импорта», - сообщил Плачков.

Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут.

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