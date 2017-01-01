В Украине четыре млн га неподмораторной земли

В Украине возможно купить лишь несколько гектаров земли личного крестьянского хозяйства.

На сегодняшний день в Украине насчитывается около 4 миллионов гектаров неподмораторной земли. Об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что существование моратория на продажу земли порождает так называемый "серый" и "черный" рынок земли, поскольку люди могут купить лишь несколько гектаров земли личного крестьянского хозяйства.

"У нас такой неподмораторной земли сегодня около 4 миллионов га. Например, для понимания, это когда воин АТО (ООС) возвращается с фронта и получает возможность приобрести земельный участок, она ему передается именно для ведения ОСГ. Это такой вид целевого назначения и это есть частная собственность. Такой человек может осуществить ее реализацию. Но большинство земли - подмораторной, она пребывает в ограничении. Это порождает "серый" и "черный" рынок", - заявил Лещенко.

Он подчеркнул, что люди не заинтересованы покупать землю по сомнительным схемам.

"Когда сейчас выступал гражданин и говорил, что много кто не заинтересован покупать земли по сомнительным схемам. Они имеют желание ее приобретать и говорят, что купили часть земли - очевидно, что речь идет о землях, которые находятся в формате ОСГ. Это земли личного крестьянского хозяйства. Речь идет как правило о 2 га, которые могут купить", - добавил он.

Напомним, 13 ноября Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Документ поддержали 240 народных депутатов.

Позже спикер ВР Дмитрий Разумков рассказал об открытии рынка земли. Он заверил, что продажа земли иностранцам возможна только после всеукраинского референдума.

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