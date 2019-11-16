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ВСУ получили второй за неделю истребитель

Комментариев: 1
Модернизированный Миг29 готов к выполнению задач в военно-воздушных силах.
ВСУ получили модернизированный Миг-29
ВСУ получили модернизированный Миг-29
armyinform.com.ua

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Инженеры и летчики Военно-Воздушных Сил Украины завершили приемку очередного модернизированного истребителя МиГ-29. Это второй самолет, который был передан в боевой состав в течение недели, пишет АрміяInform.

Отмечается, что предприятие “Львовский государственный авиационно-ремонтный завод“ полностью выполнило свои обязательства перед государством на 2019 год, передав ВВС два истребителя.

Как сообщили в командовании Воздушных Сил, по объему обновлений последние два отремонтированных самолета несколько отличаются от истребителей, поставленных ранее. Здесь дополнительно интегрирован жидкокристаллический монитор для вывода параметров полета и бортовых систем самолета.

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На дисплей можно выводить и другую информацию, которая поможет летчику эффективно выполнять боевые задачи в воздухе. К преимуществам модернизированных МиГ-29 относят и расширение возможности контроля и регистрации параметров технического состояния самолета, его двигателя и бортовых систем.

Для справки. МиГ-29 – истребитель 4-го поколения советской разработки, который начал выпускаться в 1982 году. По состоянию на 2018 год в составе ВВС Украины находилось 37 истребителей МиГ-29 различных модификаций.

Самолет передали из Львовского авиаремонтного завода
Самолет передали из Львовского авиаремонтного завода
armyinform.com.ua

Машина готова к выполнению задач
Машина готова к выполнению задач
armyinform.com.ua

Напомним, ранее на этой неделе украинская армия получила еще один отремонтированный истребитель. Львовский авиационно-ремонтний завод передал ВВС модернизированный МиГ-29.

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Теги: ВВС ВСУ, истребитель, МиГ-29
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    16.11.2019, 12:13
Оценка:  +1
SEMPENTY
Ну было бы неплохо получать их по 2 штуки в неделю.
Антибес    16.11.2019, 12:10
Оценка:  -1
Антибес
Ничего себе!Вот это я понимаю,МОЩА!Ведь этой парой новейших истребителей шестого поколения от Рождества Христова,можно атаковать Крым!Главное суметь взлететь,разумеется с Божьей помощью!
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