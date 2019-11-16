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Сепаратисты пытаются обстрелами сорвать разведение сил у Петровского

Комментариев: 4
Сепаратисты ведут обстрелы с направления Петровского, чтобы спровоцировать ответный огонь в нарушение процесса разведения, говорят в штабе ООС.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороні

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Сепаратисты второй день подряд осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств в районе участка разведения Богдановка-Петровское, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в субботу, 16 ноября.

Как сообщается, накануне противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по украинским позициям в районе Новогнатовки. А сегодня утром в течение получаса сепаратисты стреляли из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям военных неподалеку Старогнатовки. Отмечается, что огонь велся с направления Петровского.

Враг, ведя огонь из правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса, - отметили в ООС.

Карта местности в зоне разведения у Петровского
Карта местности в зоне разведения у Петровского
Пресс-центр ООС

Напомним, 11 ноября в штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В “ДНР“ также сообщили о завершении отвода в этом районе. Теперь началось разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

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Теги: Генштаб ВСУ, сепаратисты, Россия, обстрелы, Петровское, провокация, разведение сил на Донбассе, Донбасс
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    16.11.2019, 13:38
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЗАЧЕМ ?
Krotol2    16.11.2019, 13:09
Оценка:  +2
Krotol2
Эт скорее нацики стреляют засевшие в домах.Хотят сорвать перемирие
ВасяизИваново    16.11.2019, 13:19
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Ну действительно, и зачем бы это им (повстанцам)нужно?
ЗаУкраїну    16.11.2019, 13:35
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
Уверен на 111%, что фашисты устраивают обстрел. И эта инфа по любому на днях просочится. Но прогнивший БМ, как всегда, на стороне реакции.
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