Сепаратисты пытаются обстрелами сорвать разведение сил у Петровского
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Сепаратисты второй день подряд осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств в районе участка разведения Богдановка-Петровское, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в субботу, 16 ноября.
Как сообщается, накануне противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по украинским позициям в районе Новогнатовки. А сегодня утром в течение получаса сепаратисты стреляли из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям военных неподалеку Старогнатовки. Отмечается, что огонь велся с направления Петровского.
Враг, ведя огонь из правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса, - отметили в ООС.
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