Сепаратисты пытаются обстрелами сорвать разведение сил у Петровского

Сепаратисты ведут обстрелы с направления Петровского, чтобы спровоцировать ответный огонь в нарушение процесса разведения, говорят в штабе ООС.

Читай также: На Донбассе 13 обстрелов, ранен военный

Сепаратисты второй день подряд осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств в районе участка разведения Богдановка-Петровское, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в субботу, 16 ноября.

Как сообщается, накануне противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по украинским позициям в районе Новогнатовки. А сегодня утром в течение получаса сепаратисты стреляли из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям военных неподалеку Старогнатовки. Отмечается, что огонь велся с направления Петровского.

Враг, ведя огонь из правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса, - отметили в ООС.

Карта местности в зоне разведения у Петровского Пресс-центр ООС Напомним, 11 ноября в штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В “ДНР“ также сообщили о завершении отвода в этом районе. Теперь началось разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.