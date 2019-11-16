Эксперты ВСУ полагают, что при погрузке боеприпасов загорелось топливо в ракетном двигателе.

В Генштабе назвали вероятную причину взрывов в Балаклее Пресс-центр Генштаба

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Взрывы в Балаклее Харьковской области могли произойти в результате возгорания твердотопливного двигателя от ракеты. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что на площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группы разминирования проводили работы по утилизации боеприпасов.

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В пятницу днем в 14:28 при погрузке остатков боеприпасов и их элементов, в частности твердотопливного двигателя к ракете 3М9 зенитно-ракетного комплекса “Куб“, вероятно, произошло его возгорание с последующим подрывом взрывоопасных предметов. Пожар, возникший в результате взрыва, была оперативно потушен.

Сообщается, что в результате взрывов на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в Балаклее двое военнослужащих-саперов погибли. Кроме того, пятеро военных получили ранения различной степени тяжести:

один - в тяжелом состоянии;

один - средней степени тяжести;

трое - легкой степени тяжести.

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Также в результате взрывов был уничтожен грузовой автомобиль.

Раненым оказывается медицинская помощь. Двое находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое – в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один пострадавший от госпитализации отказался.

Напомним, в пятницу в ходе планового разминирования прогремело несколько взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области. Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших и пяти раненных военнослужащих в результате взрывов.

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