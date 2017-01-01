Двое солдат находятся в тяжелом состоянии в харьковской неотложке, трое – в относительно легком состоянии.

Врачи рассказали о состоянии раненных в Балаклее саперов Пресс-центр Генштаба

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В Харьковской больнице неотложной помощи сообщили о состоянии двух пострадавших военнослужащих, планово проводивших разминирование боеприпасов на территории склада Министерства обороны Украины в Балаклее Харьковской области, пишет Hromadske.

Как рассказал, заместитель главного врача харьковской неотложки Андрей Соцкий, 43-летний сапер находится в тяжелом состоянии в реанимации в отделении политравмы. У него осколочные ранения и перелом плеча.

Он на искусственной вентиляции легких в реанимации. У него ожоги конечностей и туловища около 20%. Также у него множественные осколочные ранения мягких тканей, - отметил врач.

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Второй пострадавший, 24-летний сапер, находится в ожоговом отделении. У него поражено около 20% тела. Его состояние стабильно тяжелое состояние, но он в сознании.

Его перевязали под наркозом. На выздоровление понадобится около месяца, - рассказал заведующий ожогового отделения Харьковской больницы неотложной помощи Аслан Цогоев.

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Еще двое травмированных, состояние которых заметно легче, находятся в военном госпитале в Харькове, пятый пострадавший – в медицинском учреждении Балаклеи.

Как сообщил пресс-секретарь Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев, во время взрывов в Балаклее погиб старший солдат и прапорщик 91-го отдельного полка оперативного обеспечения из Сумской области.

При разминировании пострадали двое саперов из Харьковской области, еще двое из Кировоградской и Сумской областей и один из Киева.

Напомним, днем ​​15 ноября в Балаклее произошли взрывы на военном арсенале в Балаклее, в результате чего пятеро военных получили ранения, двое погибли. В Государственном бюро расследований взрывов в Балаклее квалифицировали, как “небрежное отношение должностного лица“.

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