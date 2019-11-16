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За неделю ВСУ ликвидировали 12 боевиков, 16 ранили

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В штабе говорят, что это результат противодействия попыткам вражеских ДРГ проникнуть за линию разграничения.
За неделю ВСУ ликвидировали 12 боевиков, 16 ранили
За неделю ВСУ ликвидировали 12 боевиков, 16 ранили
Пресс-центр ООС

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В течение этой недели потери российско-оккупационных сил на Донбассе составили 28 человек, из них 12 были ликвидированы, остальные – санитарные потери. Об этом сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил.

В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, - прокомментировали эти данные в штабе.

Напомним, сепаратисты ведут обстрелы с направления Петровского, чтобы спровоцировать ответный огонь в нарушение процесса разведения, говорят в штабе ООС.

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Теги: сепаратисты, ДРГ, Донбасс, штаб ООС
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Комментариев (1)
Letohradek    16.11.2019, 13:37
Оценка:  0
Letohradek
Земля - стекловатой ватоголовым гнидам!
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