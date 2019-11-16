Судьи-сепаратисты: В ОП обсудили, где нельзя судить участников АТО

Добровольцев судят по законам мирного времени за действия в условиях фактической войны.

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В Офисе Президента состоялось совещание, посвященное вопросам разработки законопроектов, решающих проблемы уголовного преследования добровольцев – участников боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Доброволец батальона “Айдар“ Евгений Дикий отметил, что стране нужны законы, устанавливающие четкий правовой статус событий на востоке Украины и лиц, принимавших в них участие.

По его словам, действия добровольцев и военнослужащих, оказавшихся под следствием, делятся на три группы. К первой относятся правильные и законные в условиях боевой обстановки действия, которые однако рассматриваются правоохранителями и судами по законам мирного времени.

Поскольку не было ни военного, ни чрезвычайного положения, дела рассматриваются на общих основаниях. Эта проблема решается законом, который должен урегулировать правовой статус этих событий, их участников и декриминализировать действия, которые являются правильными по законам военного времени, – отметил он.

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Ко второй группе относятся незначительные правонарушения, которые, по мнению Евгения Дикого, должны попадать под амнистию. Третья группа – это тяжкие преступления, наказуемые как в условиях мирного, так и военного времени.

При этом ветеран указал на проблему беспристрастности следствия и суда при рассмотрении дел в отношении добровольцев.

Часть дел рассматривается не с целью поиска истины, а ради мести добровольцам со стороны сепаратистски настроенных местных правоохранителей. В таких случаях можно предложить изменение территориальной подсудности и подследственности, – отметил Евгений Дикий.

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Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко сообщил, что законопроект № 2045-1 о предоставлении официального статуса участника боевых действий членам добровольческих формирований уже обработан для рассмотрения во втором чтении.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга отметил, что довольно часто производства в отношении добровольцев рассматриваются судьями из Донецкой и Луганской областей, которые посещают оккупированные территории.

Ожидать от них объективности не приходится. Соответственно, решение этого вопроса актуально. Надо, чтобы эти дела рассматривались и расследовались за пределами Донецкой и Луганской областей, – подчеркнул он.

По итогам совещания было решено создать рабочую группу для подготовки законопроектов, которые урегулируют проблемы уголовного преследования добровольцев.

Напомним, СБУ вызвала на допрос айдаровца из-за боев за луганский аэропорт. Ветеран опасается, что его будут судить за убийство “мирных россиян“. В СБУ говорят, что ветеранов хотят опросить в качестве свидетелей, а не подозреваемых.

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