Кабмин утвердил проект МВД на 137 миллионов евро

В рамках проекта с Францией в течение трех лет Госпогранслужба получит 20 патрульных катеров.

Правительство Украины на заседании в пятницу, 15 ноября, поддержал проект усиления системы морской безопасности и охраны границы. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, вскоре будет подписано соглашение с Францией, после чего Верховная Рада должна его ратифицировать и за три года Госпогранслужба получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА. Это уже второй, после авиации МВД, по масштабу украинско-французский проект.

"Мы нуждаемся в усилении и мобильности на воде. В оккупированной АР Крым остались базы и 19 судов, а 80% имеющихся кораблей технически устарели и требуют постоянного обновления. Поэтому сегодня мы презентуем большой и важный структурный проект усиления системы охраны морских границ. В рамках которого для нужд Госпогранслужбы Украина закупает 20 французских патрульных кораблей ОСЕА", - сказал министр.

Аваков отметил, что предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и потребностей ГПСУ, а Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и согласилась на частичную локализацию, 25%, производства в Украине. Судна производятся из морского алюминия, поэтому они будут более легкие и маневренные.

Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украину, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.

Аваков отметил, что стоимость контракта 136,5 млн евро.

"Реализация проекта планируется в том числе с частичным финансированием за счет кредитных средств, как коммерческих банков, так и за счет казначейского займа Министерства финансов Франции. Кредит предоставляет государство Франция. 15% выплачивает Украина из бюджета. 85% кредитные средства", - рассказал глава МВД.

Ранее сообщалось, что для пограничников купят пять украинских катеров.

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