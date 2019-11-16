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Скороход и Поляков подтвердили "зарплаты" в конвертах в Слуге народа

Комментариев: 6
По их словам, депутатам платили от 5 до 15 тысяч долларов.
Исключенные из СН депутаты Скороход и Поляков
Исключенные из СН депутаты Скороход и Поляков
фотоколлаж

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Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции “Слуги народа“ получали помимо официальной зарплаты еще и доплату в конвертах в размере от 5 до 15 тысяч долларов.

Так, Скороход заявила об этом в эфире телеканала ZIK. По ее словам, о таких выплатах она слышала неоднократно, хотя ей самой деньги не предлагали, поскольку ее личная позиция не всегда совпадает с позицией фракции. При этом депутат назвала точные цифры, по сколько тысяч получали в конверте “слуги народа“:

5 – обычным депутатам, 10 – если у тебя руководящая должность в комитете и 15 – замам председателя фракции, – рассказала Скороход.

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Второй исключенный из фракции “Слуга народа“ Антон Поляков заявил в эфире “Прямого“, что слышал о “зарплатах“ в конвертах, которые раздавали членам правящей фракции.

Ко мне действительно подходили разные депутаты и сообщили о том, что во фракции практически всем раздали зарплату в размере пяти тысяч долларов в конвертах. Сопредседатели получили по 10-15 тысяч долларов, как и председатели комитетов и их заместители, - отметил экс-нардеп.

Поляков добавил, что ему не предлагали “черную“ зарплату, поскольку боялись огласки.

Ко мне лично никто не подходил, но, как мне объяснили, боялись что я сдам эту информацию, напишу в САП или НАБУ, - пояснил бывший “слуга“.

О зарплатах “в конвертах“ Поляков говорит на 9:05:

Напомним, в пятницу из фракции “Слуга народа“ исключили двух депутатов Скороход и Полякова. Их обвинили в нарушении партийной дисциплины.

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Теги: Поляков, Скороход, зарплаты в конвертах, Слуга народа, коррупция, Верховная рада
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Комментариев (6)
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ЗЕЛЕНЯ-СОРОС    16.11.2019, 16:44
Оценка:  0
ЗЕЛЕНЯ-СОРОС
Скороход і Поляков - ГЕРОЇ , а не Слуги Сороса та Коломойського.
ЗЕЛЕНЯ-СОРОС    16.11.2019, 16:43
Оценка:  0
ЗЕЛЕНЯ-СОРОС
Жадяри не будують заводи, фабрики, а тільки все продають. Скоро начнуть продавати країнців.
ЗЕЛЕНЯ-СОРОС    16.11.2019, 16:41
Оценка:  0
ЗЕЛЕНЯ-СОРОС
А платять шекелями ,чи рублями.
Путин_xyйло    16.11.2019, 15:47
Оценка:  +3
Путин_xyйло
АРА_хамия рвет себе анус на английский флаг Они так за "народ", а тут такая подстава!
LeonMaster    16.11.2019, 16:40
Оценка:  +1
LeonMaster
та какая подстава...в офисе президента продавали должности по 300 тыс у.е., доплаты депутатам, кого это удивляет? Главное что народу то ничего, сердце за свинарчуков болит.А то что страной руководит квнщик дергающий за ниточки 250 безвольных кукол-статистов это такое.Интересно есть ли аналоги в мире
LeonMaster    16.11.2019, 16:43
Оценка:  0
LeonMaster
при СССР съезды депутатов были подобные - голосующие единогласно за.Единственное что в голову приходит из бутафорских парламентов. И всем норм.Ну норм так норм, какой народ такая и власть,власть была честно избрана, какие претензии и к кому, разве что к наивности. Петя не лучше был,но и эти не лучше
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