Скороход и Поляков подтвердили "зарплаты" в конвертах в Слуге народа

По их словам, депутатам платили от 5 до 15 тысяч долларов.

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Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции “Слуги народа“ получали помимо официальной зарплаты еще и доплату в конвертах в размере от 5 до 15 тысяч долларов.

Так, Скороход заявила об этом в эфире телеканала ZIK. По ее словам, о таких выплатах она слышала неоднократно, хотя ей самой деньги не предлагали, поскольку ее личная позиция не всегда совпадает с позицией фракции. При этом депутат назвала точные цифры, по сколько тысяч получали в конверте “слуги народа“:

5 – обычным депутатам, 10 – если у тебя руководящая должность в комитете и 15 – замам председателя фракции, – рассказала Скороход.

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Второй исключенный из фракции “Слуга народа“ Антон Поляков заявил в эфире “Прямого“, что слышал о “зарплатах“ в конвертах, которые раздавали членам правящей фракции.

Ко мне действительно подходили разные депутаты и сообщили о том, что во фракции практически всем раздали зарплату в размере пяти тысяч долларов в конвертах. Сопредседатели получили по 10-15 тысяч долларов, как и председатели комитетов и их заместители, - отметил экс-нардеп.

Поляков добавил, что ему не предлагали “черную“ зарплату, поскольку боялись огласки.

Ко мне лично никто не подходил, но, как мне объяснили, боялись что я сдам эту информацию, напишу в САП или НАБУ, - пояснил бывший “слуга“.

О зарплатах “в конвертах“ Поляков говорит на 9:05:

Напомним, в пятницу из фракции “Слуга народа“ исключили двух депутатов Скороход и Полякова. Их обвинили в нарушении партийной дисциплины.

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