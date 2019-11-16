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Кабмин поддержал инициативы по борьбе с бедностью

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Минсоцполитики подготовило законопроект, направленный на поддержку семей, которые в этом больше всего нуждаются.
В Минсоцполитики говорят, что помогут самым бедным
В Минсоцполитики говорят, что помогут самым бедным
Правительство Украины на вчерашнем заседании поддержало законопроект Минсоцполитики, направленный на борьбу с бедностью в следующем году, сообщает пресс-служба ведомства.
 
 
"Это важные первые шаги, направленные на поддержку семей, которые в этом больше всего нуждаются. Надеемся на поддержку Верховной Рады", - заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.
 
Среди прочего, эта инициатива предусматривает: с 1 января 2020 года увеличения поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся под опекой, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, и для детей с инвалидностью из их числа - с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста; с 1 июля 2020 года повышение пособий на детей из малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, а для трудоспособных лиц - с 21 до 25% прожиточного минимума.
 
Отмечается, что это станет возможным благодаря приближению условий предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также консолидации ранее фрагментированных выплат в этой программе. При этом все средства остаются в программе, а программа малообеспеченным становиться основной программе помощи людям, оказавшимся в состоянии бедности, в которой поэтапно министерство будет поднимать прожиточный минимум и помогать семьям выходить из сложных жизненных обстоятельствах.
 
В этой же программе помощи малообеспеченным семьям предусматривается возможность ввести новые механизмы стимулирования неработающих к поиску работы, участия в общественных работах, открытии собственного дела; повышение пособия по уходу одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе (в среднем 672 грн ежемесячно).
 
В министерстве отмечают, что средства на вышеуказанные повышение заложено в бюджете на 2020 год, который Верховная Рада уже приняла.
 

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Теги: украинцы, Бедность, Кабмин Украины, прожиточный минимум, уровень жизни, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    16.11.2019, 16:17
Оценка:  -1
Мыкола
Себя зеленые уроды не забыли, заложив увеличение зарплаты депутатам в два ! раза . Да нет, не досидит зелень до выборов. Выкинут их с теплых кресел гораздо раньше ! Недаром удостоверение у Зеленского упало при инагурации
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