В Киеве похитили главу Укрэксимбанка - СМИ

Для справки. Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления “Укрэксимбанка“ наблюдательным советом 1 августа 2014 года. Коллективу банка его лично представила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Напомним, в Черкассах мужчина похитил женщину, избил и требовал у мужа выкуп. Преступника задержали при передаче выкупа.

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