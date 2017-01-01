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В Киеве похитили главу Укрэксимбанка - СМИ

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Неизвестные затолкали Александра Гриценко в черный автобус на глазах у ребенка, с которым тот гулял, сообщают журналисты.
Похищенный глава Укрэксимбанка Александр Гриценко
Похищенный глава Укрэксимбанка Александр Гриценко
eximb.com

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В Киеве на глазах у ребенка похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает в субботу, 16 ноября, телеканал Прямой.

Неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял, - говорится в сообщении.

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Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Для справки. Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления “Укрэксимбанка“ наблюдательным советом 1 августа 2014 года. Коллективу банка его лично представила глава НБУ Валерия Гонтарева. 

Напомним, в Черкассах мужчина похитил женщину, избил и требовал у мужа выкуп. Преступника задержали при передаче выкупа.

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Теги: похищение, Укрэксимбанк, похищения людей
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