Экс-главарь боевиков "ДНР" Гиркин допустил свою выдачу Нидерландам

По его мнению, нельзя исключать "измену" со стороны Кремля после публикации новых материалов по делу MH17.

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Бывший руководитель террористической группировки “ДНР“ Игорь Гиркин (Стрелков) допускает, что российские власти могут выдать его Нидерландам в рамках расследования по уничтожению “Боинга-777“ Малазийских авиалиний (рейс MH17) в июле 2014 года. Об этом он заявил после обнародования нового пакета материалов, в том числе записей переговоров боевиков. Об этом пишут “Новости Донбасса“ со ссылкой на сообщение Гиркина в запрещенной в Украине соцсети.

Гиркин признал, что Объединенная следственная группа обнародовала его разговор от 13 июля 2014 с тогдашним так называемым “премьер-министром“ самопровозглашенной “ДНР“ Александром Бородаем. В разговоре Гиркин сообщил Бородаю, что “возвращается в штаб“.

Гиркин допустил, что после публикации этого разговора российские власти могут выдать его следователям в Нидерландах.

Даже если случится такое безобразие, что я попаду в руки этих “служителей закона“ (ничего нельзя исключать, а измены в Кремле - тем более) - их судилище в моих глазах будет всего лишь судилищем врага (но от этого не менее коварного), который торжествует, - подчеркнул Гиркин.

Напомним, в четверг, 14 ноября, JIT опубликовала новые материалы следствия, в которых идет речь о влиянии российской стороны на события накануне уничтожения Boeing. В частности опубликованы переговоры террористов “ДНР“, в которых четко упоминается прямое влияние и руководство боевиками со стороны Кремля.

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