Захваченные Россией корабли вернутся в Украину сегодня ночью – СМИ

По неофициальной информации, украинская группа уже отправилась в обозначенную точку моря, где состоится передача.

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Украина отправила два буксира и один поисково-спасательный корабль в точку Черного моря, где Россия планирует вернуть захваченные в ноябре прошлого года украинские корабли. Об этом сообщает одесское издание “Думская“.

По информации издания, захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины “Бердянск“ и “Никополь“, а также буксир “Яны Капу“ вернут украинской стороне уже сегодня ночью. Сообщается, что из портов Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли поисково-спасательный корабль “Сапфир“, а также буксиры “Титан“ и “Гайдамака“.

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Сообщается, что российская сторона тянет захваченные корабли из оккупированной Керчи в сторону Одессы. Ожидается, что передача пройдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы в районе крымского мыса Тарханкут.

В то же время российские СМИ пишут, что возвращение Украине двух бронекатеров и буксира никак не связано с согласованием даты саммита в нормандском формате, который назначили на 9 декабря. Также указывается, что корабли возвращают Украине на условиях, чтобы они будут сохранены как “вещественные доказательства“.

"Сапфир" направился в сторону мыса Тарханкут dumskaya.net

Напомним, накануне российские СМИ сообщили о принципиальном решении Кремля вернуть корабли Украине. При этом подчеркивалось, что передача должна состояться до саммита в нормандском формате.

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