В Мариуполе полицейские попали в аварию, есть пострадавшие
Патрульный автомобиль выехал за пределы проезжей части и остановился на тротуаре. Травмы получили двое полицейских.
В Мариуполе Донецкой области автомобиль патрульных Toyota Prius попал в ДТП, передает 16 ноября пресс-центр правоохранителей.
Полицейские влетели в автомобиль Dacia Logan.Инцидент произошел в Центральном районе на перекрестке улиц Куинджи и Успенской.
"Экипаж патрульной полиции двигался по улице Октябрьской в сторону проспекта Металлургов на зеленый сигнал светофора, в то время как во встречном направлении поворачивал налево автомобиль Dacia Logan. Водитель Dacia не предоставил преимущество Toyota Prius, из-за чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.
В результате удара патрульный автомобиль выехал за пределы проезжей части и остановился на тротуаре. Травмы получили двое полицейских, находившихся в машине. Предварительно, водитель получил травму головы, а напарница – перелом ноги. Их госпитализировали.
Следователи устанавливают детали происшествия.
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