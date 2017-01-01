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В Мариуполе полицейские попали в аварию, есть пострадавшие

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Патрульный автомобиль выехал за пределы проезжей части и остановился на тротуаре. Травмы получили двое полицейских.
Пострадали двое копов
Пострадали двое копов
rian.com.ua
В Мариуполе Донецкой области автомобиль патрульных Toyota Prius попал в ДТП, передает 16 ноября пресс-центр  правоохранителей.
 
Полицейские влетели в автомобиль Dacia Logan.Инцидент произошел в Центральном районе на перекрестке улиц Куинджи и Успенской.
 
"Экипаж патрульной полиции двигался по улице Октябрьской в сторону проспекта Металлургов на зеленый сигнал светофора, в то время как во встречном направлении поворачивал налево автомобиль Dacia Logan. Водитель Dacia не предоставил преимущество Toyota Prius, из-за чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.
 В результате удара патрульный автомобиль выехал за пределы проезжей части и остановился на тротуаре. Травмы получили двое полицейских, находившихся в машине. Предварительно, водитель получил травму головы, а напарница – перелом ноги. Их госпитализировали.
 
Следователи устанавливают детали происшествия.
 
Напомним, на Черниговщине полицейского могут уволить из-за ДТП.
 
Еще сообщаось, на Закарпатье офицер погранслужбы устроил смертельное ДТП.

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Теги: ДТП, авария, полиция, Донецкая область, Мариуполь
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Источник: korrespondent.net

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