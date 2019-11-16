В сети появились фото разваливающегося Потемкинского дворца в Днепре

С Потемкинского дворца, ныне - Дворец Студентов Днепропетровского национального университета, по официальной версии начинался город.

В социальной сети Фейсбук появился фоторепортаж, на котором запечатлено удручающее состояние Потемкинского дворца.

"Есть у нас мэр, который очень любит наш город. А есть дворец, с которого, по официальной версии, начался город, который он очень любит. И вот на фото этот дворец (Потемкинский, если кто не понял), и ему ...па. Когда смотришь на него, то становится очень грустно и даже обидно... Оказывается, что прямо сейчас идет процедура оформления документов для реконструкции. Но денег нет", - написал автор сообщения Станислав Лифлянчик.

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Дворец имперского наместника края князя Потемкина является одним из старейших зданий в Днепре (завершение строительства датируется 1789-1790 годами.

Проектировал дворец зодчий И.Е.Старов, который занимался и проектирование всего города Екатеринослав (ныне – Днепр). Дворцу отводилась важная композиционная роль в формировании городского центра на обширном холме, а трехлучевая система улиц сходилась на главной площади перед дворцом. Несмотря на великолепие дворца, его хозяин так ни разу и не побывал в нем. После смерти князя Потемкина в 1791 году, дворец пришел в запустение. В конце 1830-х годов Николай I подарил здание местному дворянству.

Дворец был отреставрирован с изменением его первоначального плана по проекту архитектора В.П. тасова. В перестроенном здании проходили дворянские собрания, выборы, размещались канцелярии губернского и уездного предводителей дворянства. С 1849 года там разместился музей древностей.

Во время II мировой войны здание сгорело - от прежнего дворца остались только стены и колонны. В 1952 году дворец был отреставрирован и перестроен.

Напомним, ранее во Львове разгорелся скандал из-за съемок рекламы белья во дворце Потоцких.

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