Все меньше украинцев верят в Бога - опрос
Доля тех, кто колеблется между верой и неверием, составляет 12,2%. При этом заметна тенденция снижения процента верующих за последние годы.
С каждым годом в Украине все меньше число тех, кто признает себя верующим, о чем свидетельствуют данные недавнего опроса Центра Разумкова.
Так, в октябре 2019 года число верующих составляет 66%, что немного меньше, чем в 2018 году (71,7%), в 2016 году и в 2014 году (76%).
По данным опроса, доля тех, кто колеблется между верой и неверием, составляет 12,2%.
Неверующими считают себя 5,4% граждан, убежденными атеистами - 4,0%.
Кроме того, равнодушны к религиозным вопросам 6,5% респондентов, а 5,9% затруднились с ответом.
Напомним, ученые доказали, что религия продлевает жизнь.
Еще сообщалось, что ученые объяснили, почему люди верят в высшие силы и зло.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент