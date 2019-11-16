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Все меньше украинцев верят в Бога - опрос

Комментариев: 3
Доля тех, кто колеблется между верой и неверием, составляет 12,2%. При этом заметна тенденция снижения процента верующих за последние годы.
Православные христиане в храме
Православные христиане в храме
 
С каждым годом в Украине все меньше число тех, кто признает себя верующим, о чем свидетельствуют данные недавнего опроса Центра Разумкова.
 
Так, в октябре 2019 года число верующих составляет 66%, что немного меньше, чем в 2018 году (71,7%), в 2016 году и в 2014 году (76%).
 
По данным опроса, доля тех, кто колеблется между верой и неверием, составляет 12,2%.
 
Неверующими считают себя 5,4% граждан, убежденными атеистами - 4,0%.
 
Кроме того, равнодушны к религиозным вопросам 6,5% респондентов, а 5,9% затруднились с ответом.
 
Напомним, ученые доказали, что религия продлевает жизнь.
 
Еще сообщалось, что ученые объяснили, почему люди верят в высшие силы и зло.

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Теги: религия, церковь, вера, опрос, Центр Разумкова
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ThaiFever    16.11.2019, 18:05
Оценка:  -1
ThaiFever
Зато верят в Европу , Нато , МВФ
ВосставшийИзБана    16.11.2019, 18:01
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Когда они говорят о верующих, кого они имеют ввиду: христиан, мусульман, иудеев, буддистов, сатанистов или пастафариан?
VSHIVANKA    16.11.2019, 17:56
Оценка:  -2
VSHIVANKA
УСИ ВЭРЮТЬ У ПУТИНА !!!
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