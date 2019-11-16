Все меньше украинцев верят в Бога - опрос

Доля тех, кто колеблется между верой и неверием, составляет 12,2%. При этом заметна тенденция снижения процента верующих за последние годы.

С каждым годом в Украине все меньше число тех, кто признает себя верующим, о чем свидетельствуют данные недавнего опроса Центра Разумкова.

Так, в октябре 2019 года число верующих составляет 66%, что немного меньше, чем в 2018 году (71,7%), в 2016 году и в 2014 году (76%).

По данным опроса, доля тех, кто колеблется между верой и неверием, составляет 12,2%.

Неверующими считают себя 5,4% граждан, убежденными атеистами - 4,0%.

Кроме того, равнодушны к религиозным вопросам 6,5% респондентов, а 5,9% затруднились с ответом.

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