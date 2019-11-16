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Аваков введет капелланов в Нацполицию

Комментариев: 1
Капелланская служба внедрена уже в структуру Нацгвардии и Госпогранслужбы. Глава МВД считает, во время войны без этого никак.
Аваков вводит капелланов в Нацполицию
Аваков вводит капелланов в Нацполицию
mvs.gov.ua
В структуру Нацполиции "для поддержки психического здоровья" сотрудников будет введена капелланская служба, о чем стало известно со слов главы МВД Арсена Авакова во время встречи с капелланами силовых структур США, передает пресс-центр ведомства.
 
Такая идея возникла у министра после общения с Всеукраинским советом церквей.
 
Аваков подчеркнул, что многие сотрудники органов системы МВД являются участниками боевых действий. 
 
"В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильная", - считают в министерстве.
 
Там напомнили, что капелланская служба внедрена уже в структуру Нацгвардии и Госпогранслужбы. В НГУ даже разработали и изготовили "мобильный комплекс духовной поддержки", что бы это ни значило.
 
"Нужно также повышать осведомленность сотрудников по этому вопросу и создавать доступные программы для поддержки психического здоровья", - отметил Аваков.
 
Капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капелланстава в Украине.
 
Напомним, Кабмин утвердил проект МВД на 137 миллионов евро.Напомним, Кабмин утвердил проект МВД на 137 миллионов евро.
 
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Теги: МВД, психологія, Арсен Аваков, капеллан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    16.11.2019, 19:49
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Это прямое нарушение Конституции.
Путин_xyйло    16.11.2019, 19:37
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Ну-ну. аВаВкoff/полиция/вАевать...
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