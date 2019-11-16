Аваков введет капелланов в Нацполицию
Капелланская служба внедрена уже в структуру Нацгвардии и Госпогранслужбы. Глава МВД считает, во время войны без этого никак.
В структуру Нацполиции "для поддержки психического здоровья" сотрудников будет введена капелланская служба, о чем стало известно со слов главы МВД Арсена Авакова во время встречи с капелланами силовых структур США, передает пресс-центр ведомства.
Такая идея возникла у министра после общения с Всеукраинским советом церквей.
Аваков подчеркнул, что многие сотрудники органов системы МВД являются участниками боевых действий.
"В условиях войны на востоке и будущего мира роль церквей очень сильная", - считают в министерстве.
Там напомнили, что капелланская служба внедрена уже в структуру Нацгвардии и Госпогранслужбы. В НГУ даже разработали и изготовили "мобильный комплекс духовной поддержки", что бы это ни значило.
"Нужно также повышать осведомленность сотрудников по этому вопросу и создавать доступные программы для поддержки психического здоровья", - отметил Аваков.
Капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капелланстава в Украине.
Напомним, Кабмин утвердил проект МВД на 137 миллионов евро.Напомним, Кабмин утвердил проект МВД на 137 миллионов евро.
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