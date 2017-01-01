Задержание главы Укрэксимбанка: в чем подозревают

Гриценко подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Задержанного главу Укрэксимбанка Александра Гриценко подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича, сообщили 16 ноября в пресс-службе СБУ.

"Задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", – сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что задержанному топ-менеджеру Укрэксимбанка обеспечено право на защиту и общение с адвокатами.

Гриценко поместили в изолятор временного содержания.

В воскресенье некоторые СМИ со ссылкой на родственников Гриценко заявили, что неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила , что главу Укрэксимбанка никто не похищал, а задержали его спецслужбы по поручению Генпрокуратуры.

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