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Задержание главы Укрэксимбанка: в чем подозревают

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Гриценко подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.
Чиновник якобы помогал людям Януковича в незаконных схемах
Чиновник якобы помогал людям Януковича в незаконных схемах
bankerclub.org
Задержанного главу Укрэксимбанка Александра Гриценко подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича, сообщили 16 ноября в пресс-службе СБУ.
 
"Задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). 
 
В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", – сказано в сообщении. 
 
В СБУ добавили, что задержанному топ-менеджеру Укрэксимбанка обеспечено право на защиту и общение с адвокатами. 
 
Гриценко поместили в изолятор временного содержания.
 
В воскресенье некоторые СМИ со ссылкой на родственников Гриценко заявили, что неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.
 
Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что главу Укрэксимбанка никто не похищал, а задержали его спецслужбы по поручению Генпрокуратуры.

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Теги: Янукович, СБУ, Гриценко, задержание, Укрэксимбанк
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Источник: korrespondent.net

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