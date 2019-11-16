Разумков назвал сроки принятия закона об особом статусе Донбасса

Парламент начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса после встречи лидеров стран “нормандского формата”.

До Нового года закон надо принять Пресс-служба Верховной Рады

Новый закон об особом статусе Донбасса необходимо принять уже до Нового года, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Фокус.

“Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го”, – отметил он.

По словам Разумкова, парламент начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса после встречи лидеров стран “нормандского формата”.

”Чтобы сказать, что придется менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в “нормандском формате”. Когда она состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями”, – заверил спикер ВР.

Волну акций протеста против “формулы Штайнмайера” Разумков объясняет “проблемами коммуникации с обществом”.

“Имела место проблема коммуникации с обществом. Но позиция президента остается неизменной. Как и красные линии, о которых он говорил”, – заявил он.