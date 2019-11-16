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Разумков назвал сроки принятия закона об особом статусе Донбасса

Комментариев: 2
Парламент начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса после встречи лидеров стран “нормандского формата”.
До Нового года закон надо принять
До Нового года закон надо принять
Пресс-служба Верховной Рады
 
Новый закон об особом статусе Донбасса необходимо принять уже до Нового года, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Фокус.
 
“Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го”, – отметил он.
 
По словам Разумкова, парламент начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса после встречи лидеров стран “нормандского формата”.
 
”Чтобы сказать, что придется менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в “нормандском формате”. Когда она состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями”, – заверил спикер ВР.
 
Волну акций протеста против “формулы Штайнмайера” Разумков объясняет “проблемами коммуникации с обществом”.
 
“Имела место проблема коммуникации с обществом. Но позиция президента остается неизменной. Как и красные линии, о которых он говорил”, – заявил он.
 
Напомним, Зеленский заявлял, что референдума об особом статусе Донбасса не будет.
 
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Теги: законы, референдум, особый статус Донбасса, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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MNI1957    16.11.2019, 21:07
Оценка:  0
MNI1957
вонючим политиканам насрать на мнение народа.будет вам. или руссккий мир,или вильна украина
bertal    16.11.2019, 20:51
Оценка:  -2
bertal
Обговариваем только сроки принятия особого статуса? Никого не смущает , что 200 пидо ров решают за всю Украину?
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