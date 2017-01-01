Лодка Прогресс была заполнена рыбой до самых краев. Часть рыбы удалось извлечь из сетей живой и вернуть в природную среду.

В Херсоне задержали браконьеров с лодкой, доверху заполненной рыбой. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"Во время отработки акватории реки Днепр сотрудники отделения полиции в порту Херсон обнаружили браконьерскую лодку, полностью загруженную рыбой. Сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 75000 гривен", - говорится в сообщении.

По словам начальника отделения полиции в порту Херсон Максима Жаркова, из сетей изъяли почти 2000 карасей серебристых, 120 карпов, 8 белых амуров, толстолобов, малька сома, судака и малька краснокнижных осетровых. Более 1600 карасей и 66 карпов удалось спасти и в живом состоянии вернуть в природную среду, уточнили в полиции.

Cмотрите фотогалерею: В Херсоне поймали браконьеров с полной лодкой рыбы

Напомним, ранее в Херсонской области поймали браконьеров с уловом крабов на 89 миллионов гривен. А в Черниговской области задержали браконьеров, убивших лося.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet