Укрзализныця назначила дополнительные поезда на Новый год

Поезда будут курсировать на направлениях Киев — Львов, Киев — Ковель, Покровск — Харьков, Львов — Одесса, Львов — Ужгород и Кривой Рог — Ужгород.

Укрзализныця уже назначила 6 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, сообщила пресс-служба компании.

“Для удобных путешествий пассажиров на новогодние и рождественские праздники Укрзализныця уже назначила 6 дополнительных поездов. Они будут курсировать на направлениях Киев — Львов, Киев — Ковель, Покровск — Харьков, Львов — Одесса, Львов — Ужгород и Кривой Рог — Ужгород. Сегодня на эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря, то есть за 45 дней до отправления”, – говорится в сообщении.

В частности, поезд №181/182 Киев — Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря, отправление из Киева в 00:55 и прибытие во Львов в 10:36. Обратно поезд отправится 21, 22, 25, 26 декабря, отправление из Львова в 12:18 и прибытие в Киев в 00:02.

Поезд №197/198 Киев — Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19 и прибытие в Ковель в 14:48. Обратно отправление из Ковеля в 11:27 и прибытие в Киев в 20:45.

Поезд №205/206 Покровск — Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск – в 22:07.

Поезд №167/168 Львов — Одесса будет курсировать 22, 27 декабря. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд №201/202 Львов — Ужгород назначен на 29 декабря. Отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

Поезд №76/75 Кривой Рог — Киев — Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря, обратно из Ужгорода – 29 декабря. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.