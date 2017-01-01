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Бывшего нардепа Святаша объявили в розыск

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Экс-парламентарию также инкриминируют совершение преступлений, которые попадают под статью о завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием.
Экс-нардеп пропал 8 ноября
Экс-нардеп пропал 8 ноября
 
Экс-нардеп Верховной Рады Дмитрий Святаш объявлен в розыск, сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины. 
 
Информация о розыске Святаша по делу, подследственному НАБУ, размещена в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти" с пометкой о дате его исчезновения 8 ноября 2019 г.
 
Отмечается, что Святаш обвиняется по ч.1 ст.366-1 УК,  мера пресечения к нему не применялась.  
 
В начале октября прокуратура Киева объявила о подозрении бывшему народному депутату от Партии регионов и "Партии "Возрождение" Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд гривен средств "Уксиббанка".
 
Экс-нардепу также инкриминируют совершение преступлений  (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах)по ч.4 ст.190 и (подделка официального документа с целью использования их в качестве подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц) ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 358.
 
Перед этим бывшего депутата Верховной Рады, совладельца компании Ferrexpo Константина Жеваго объявили в национальный розыск.
 

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Теги: МВД, розыск, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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