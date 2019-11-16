В Крыму второй крупный лесной пожар за сутки

С огнем борются 57 человек и 8 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 и многоцелевой самолет-амфибия Бе-200.

В Крыму на территории Симферопольского лесничества в районе Долгоруковской яйлы в субботу, 16 ноября, начался крупный лесной пожар, сообщают Новости Крыма со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов РК Геннадия Нараева.

По данным Минэкологии, возгорание началось в урочище Даир-Алан утром, к обеду пожар удалось взять под контроль. В данный момент ведутся работы по ликвидации. Площадь возгорания составляет порядка пяти гектаров.

С огнем борются 57 человек и 8 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 и многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

Населенным пунктам огонь не угрожает, уточнил Нараев.

Он также напомнил, что в Крыму введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также въезд транспортных средств и проведение определенных видов работ.

Как сообщалось ранее, накануне начался крупный лесной пожар в Симферопольском районе Крыма. По состоянию на 14.00 субботы, 16 ноября, пожарным удалось ликвидировать пожар на площади 52 гектара.

До этого сообщалось, что в Крыму в поселке Орджоникидзе под Феодосией произошло возгорание сухой травы на 45 гектарах земли. С пожаром боролись более 100 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet