Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Возвращение захваченных Россией кораблей на завершающем этапе - ОП

Комментариев: 0
Ранее сообщалось, что Украина уже отправила буксиры Титан и Гайдамака и поисково-спасательный корабль Сапфир за захваченными кораблями в 2018 году.
Процесс возвращения судов уже на завершающем этапе
Процесс возвращения судов уже на завершающем этапе
Пресс-служба ФСБ России
 
Процесс возвращения украинских кораблей Россией находится на завершающем этапе, подтвердили 16 ноября в Офисе президента НВ.
 
"Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", — сказал помощник президента Андрей Ермак.
 
Ранее одесское издание Думская сообщило, что Украина отправила буксиры Титан и Гайдамака и поисково-спасательный корабль Сапфир за захваченными в ноябре 2018 года Россией судами.
 
 
Ранее сообщалось, что Россия намерена вернуть Украине военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Керченский пролив, корабли, ВМС Украины, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь