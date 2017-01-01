Возвращение захваченных Россией кораблей на завершающем этапе - ОП
Ранее сообщалось, что Украина уже отправила буксиры Титан и Гайдамака и поисково-спасательный корабль Сапфир за захваченными кораблями в 2018 году.
Процесс возвращения украинских кораблей Россией находится на завершающем этапе, подтвердили 16 ноября в Офисе президента НВ.
"Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", — сказал помощник президента Андрей Ермак.
Ранее одесское издание Думская сообщило, что Украина отправила буксиры Титан и Гайдамака и поисково-спасательный корабль Сапфир за захваченными в ноябре 2018 года Россией судами.
В то же время Министерство иностранных дел РФ опровергало соглашение о возвращении Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита в нормандском формате.
Ранее сообщалось, что Россия намерена вернуть Украине военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива.
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